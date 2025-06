Flach, flacher, am flachsten: Wer am Pfingstwochenende auf den Hotel-Parkplatz auf dem Ringberg fahren wollte, der musste vorher genau wissen, wie hoch sein Fahrzeug ist. Auf das Gelände kam nur, wer weniger als 1,34 Meter zu bieten hatte. Denn direkt am Eingang hatten die Veranstalter des alljährlichen Corvette-Treffens eine Schranke mit einer entsprechenden Durchfahrtshöhe postiert.