Als es dämmerte über Suhl, kam am Sonntagabend auch das Publikum des Konzerts der Band Shiver auf dem Platz der Deutschen Einheit so richtig in Fahrt. Geschlossen rückten die vom originalgetreuen Sound und der Performance begeisterten Fans der Coldplay-Tribute-Band an die Bühne des SoS-Festivals vor und feierten mit den professionellen Musikern zu den großen Hits der zur Zeit erfolgreichsten Band der Welt, die seit März 2022 auf Welttournee ist und riesige Hallen und Stadien füllt: „Clocks“, „Sparks“, „Green Eyes“, „A Sky Full of Stars“ und natürlich der absolute Kracher „Viva la Vida“.