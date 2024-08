Marie ist verliebt und wird in zwei Wochen heiraten. An diesem Samstagabend in Suhl schwärmt die zukünftige Braut aber trotzdem nicht nur für ihren Verlobten, sondern auch ein bisschen für Max Giesinger. Auf dem Platz der Einheit ist sie in bester Gesellschaft. Denn die Fans haben sich lange vor Einlass schon angestellt und harren dann geduldig in den ersten Reihen vor der Bühne aus. So wie Marie – noch – Heckel aus Leipzig, die von ihren besten Freunden zum Junggesellinnenabschied entführt wurde. Sie fallen durch ihre T-Shirts mit entsprechenden „Team Braut“-Aufdrucken auf. „Wir wollten ihr einen schönen Tag bereiten“, erzählt der Trauzeuge Kevin Bisplinghoff. Als das Datum für den Junggesellinnenabschied feststand, habe er im Internet gesucht, welche Konzerte stattfinden und fand dabei das Suhler SoS-Festival. „Ich war schon zweimal bei einem Konzert von Max Giesinger und ich freue mich riesig“, sagt Marie Heckel über die Überraschung ihrer Freunde.