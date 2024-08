Die Sonne knallt unbarmherzig vom fast wolkenlosen Augusthimmel und brutzelt die vielen Kinder, ihre Eltern und Großeltern an den Biertischgarnituren auf dem Platz der Deutschen Einheit. Wasserflaschen kreisen, Sonnenhüte und -brillen haben Hochkonjunktur, jedes Fleckchen im Schatten ist belegt. 36 Grad und es wird noch heißer... beim großen Kinderflohmarkt der Rhön-Rennsteig-Sparkasse, der am Familientag des SOS-Festivals vor allem die jüngsten Suhler und Südthüringer in die City lockt. So wie Paul Henneberg aus Suhl, der mit seinen Eltern das erste Mal auf einem Flohmarkt ist. „Wir haben in der Zeitung davon gelesen und fanden es eine gute Idee, uns anzumelden, ein paar Sachen loszuwerden und uns gleichzeitig hier umzuschauen “, sagt die Mama. Auf ihrem Verkaufstisch türmen sich Puzzles, Bücher, CDs und Spielsachen. Sein zu klein gewordenes Kinderfahrrad hat Paul gerade verkauft. Das Geld wird bei Nachbarverkäufern gleich wieder angelegt.