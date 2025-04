Sorgen um Tennisstar: Alcaraz sagt Start in Madrid verletzt ab

Alcaraz hatte zuletzt das Masters-1000-Event in Monte-Carlo gewonnen und sich in der laufenden Sandplatz-Saison bislang in starker Verfassung gezeigt. Im vergangenen Jahr hatte der Spanier bei den French Open im Finale in fünf Sätzen gegen Alexander Zverev gewonnen. Sein Start beim zweiten Grand-Slam-Turnier der Tennis-Saison, das am 25. Mai in Paris beginnt, scheint derzeit nicht gefährdet. Alcaraz wird in seiner noch jungen Karriere immer wieder von Verletzungen ausgebremst.