Sorgen der Amerikaner "Fühle mich betrogen" - So geht es den USA vor den Midterms

Hohe Preise im Supermarkt zehren am Budget

Seit Monaten hadern seine Landsleute neben den Spritpreisen auch mit höheren Ausgaben für Lebensmittel, etwa für Rindfleisch. Laut der aktuellen Umfrage des Pew Research Center waren jüngst rund drei Viertel der Erwachsenen "sehr besorgt" über die Preise für Lebensmittel und Konsumgüter.

Der Präsident versuchte zwar, die Preise für Rinderhack und mageres Rindfleisch durch entsprechende Importe zu senken. Damit zog er allerdings den Unmut von Viehzüchtern auf sich und verärgerte ausgerechnet eine seiner Kernwählergruppen. Sie befürchteten, dass dadurch ihre eigenen Erlöse einbrechen und sie am Ende weniger Geld verdienen.

Für seinen Plan erließ Trump sogar eine temporäre Ausnahmeregelung für Zölle auf ein bestimmtes Kontingent an Rindfleischimporten. Zölle sind eines seiner Lieblingsinstrumente in der Handelspolitik, mit denen er andere Länder zu Zugeständnissen drängen will.

Die Einfuhraufschläge sind allerdings auch mitverantwortlich dafür, dass das Leben und damit auch der Einkauf im Supermarkt in den USA teurer geworden ist: Die überparteiliche Denkfabrik Tax Foundation schätzt, dass US-Haushalte im laufenden Jahr im Durchschnitt aufgrund der Zölle über alle Bereiche hinweg eine Zusatzbelastung von 820 Dollar zu schultern haben - das Tax Policy Center beziffert die Bürde sogar auf 920 Dollar.

Hohe Unzufriedenheit mit der Politik

Neben wirtschaftlichen Problemen beschäftigt die Menschen aktuell vor allem der Zustand der amerikanischen Politik und die Zukunft der Demokratie. Laut einer im Oktober durchgeführten Umfrage von AP-NORC blicken etwa zwei Drittel der Wähler pessimistisch auf die Politik. Etwa acht von zehn wünschen sich erhebliche Veränderungen oder einen grundlegenden Umbruch bei der Art und Weise, wie das Land regiert wird.

Das Vertrauen in politische Institutionen auf Bundesebene ist laut dem US-Meinungsforschungsinstitut Gallup auf Tiefstände gesunken: Nur ein Drittel gab Anfang bis Mitte September an, ein ausgeprägtes Vertrauen in die Regierung zu haben. Beim Kongress, um den es bei den Zwischenwahlen geht, fiel der Wert sogar noch etwas schlechter aus.

Abseits der wirtschaftlichen Lage und der Zukunft der Demokratie sind für Wählerinnen und Wähler bei den Midterms auch Themen wie Gesundheitsversorgung, Bildung, Einwanderung, der Iran-Krieg und Gewaltkriminalität zentral. Wie viele von ihnen diese Themen für ihre Wahlentscheidung als wichtig empfinden, unterscheidet sich deutlich entlang der Parteigrenzen - mit Ausnahme der Wirtschaft. Die spielt für beide Lager eine zentrale Rolle.