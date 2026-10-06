Ein Fünftel der Bundesligasaison ist absolviert – und irgendwie wird man das Gefühl nicht los, dass die Handballer von der Wartburg noch nicht richtig in Fahrt gekommen sind. Überzeugende Auftritte wie bei den knappen Niederlagen gegen den THW Kiel oder bei der SG Flensburg-Handewitt wechseln sich innerhalb von wenigen Tagen mit unerklärlich schwachen Spielen ab, die Stimmung bei den Fans des ThSV Eisenach schwankt im Wochenrhythmus zwischen himmelhochjauchzend und zu Tode betrübt. Wir beantworten die wichtigsten Fragen.