Der Konflikt zwischen Pakistan und Afghanistan, der bis in die britische Kolonialzeit zurückreicht, ist im vergangenen Jahr massiv mit gegenseitigen Angriffen eskaliert. Islamabad wirft den Regierenden in Kabul Terrorunterstützung vor. Die Taliban weisen das zurück. Doch in Pakistan hat sich die Stimmung gegen die Afghanen gedreht. Weitere Zwangsdeportationen in den Grenzprovinzen werden befürchtet.

Imran Ullah, der jetzt Suppe verkauft, ist einer der Vertriebenen. In Haripur - unweit der pakistanischen Hauptstadt Islamabad - habe er als Assistent in einem Goldgeschäft genug verdient, um seine Familie durchzubringen, auch für gelegentliche Geschenke für andere habe es gereicht. Als er Pakistan verlassen musste, habe es sein Selbstvertrauen, seinen inneren Frieden und seine Perspektive auf die Zukunft zerstört, sagt er jetzt in Kabul. "Es hat sich angefühlt, als sei der Boden unter meinen Füßen verschwunden."

Ullah schöpft seine Hühnersuppe aus dem großen Topf in Pappbecher. Als Beilage können Kunden hartgekochte Eier oder Chilisoße zu der Suppe wählen. Er träumt von einem eigenen Restaurant. Die Träume seien das Licht, an dem er in der Finsternis festhalte. "Wenn ich mir meine Kinder in einem guten Klassenraum, mit Büchern in Händen, sauberen Uniformen und hoffnungsvollen Gesichtern vorstelle, dann blüht es warm in meiner Brust auf und für einen Moment schmerzt es weniger", sagt Ullah.