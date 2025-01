Sorge um traumatisierte Kriegs-Kinder

In seinem neuen Album "Wimpernschlag" (Erscheinungsdatum 31.1.) voller nachdenklicher Lebensbetrachtungen geht Fendrich in 3 der 16 Songs auf Kriege und Konflikte ein. In "Kinder des Krieges" beklagt er das fast nicht mehr fassbare Trauma einer ganzen Generation. Egal, ob in Syrien, der Ukraine oder im Gazastreifen hätten Kinder vielfach wenig Anderes erlebt als "Krieg, Lager, Dreck, Schutt, Hunger und Bomben". Die Angst und Verzweiflung der Betroffenen werde sich langfristig auswirken, meint er.