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Sorge vor «gläsernen Schülern» Daten erheben an Schulen - Wo die Grenzen liegen

Von Stefan Hantzschmann,

Thüringens Bildungsminister will Bildung stärker mit Daten steuern – Eltern reagieren besorgt. Warum der Datenschutzbeauftragte bei dem Thema genau hinsieht und vor Stigmatisierung warnt.

Sorge vor «gläsernen Schülern»: Daten erheben an Schulen - Wo die Grenzen liegen
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Thüringens Landesdatenschutzbeauftragter Tino Melzer sieht vor allem bei der Weitergabe von Daten zur Bildungsbiografie enge Grenzen. (Archivbild) Foto: Martin Schutt/dpa

Erfurt (dpa/th) - Thüringens Bildungsminister Christian Tischner (CDU) will verstärkt auf Daten setzen, um Bildungserfolge im Land zu verbessern. Aus Erkenntnissen zu Bildungsbiografien sollen individuelle Lernangebote entwickelt, gehäufte Probleme an Schulen oder in einzelnen Klassen früher erkannt und angegangen werden. Doch die Elternvertretung reagiert besorgt. Fragen nach dem Datenschutz kommen auf - und nach den Auswirkungen für die Schülerinnen und Schüler. 

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Der Landesdatenschutzbeauftragte Tino Melzer sagt: "Ich halte das für einen substanziellen Eingriff in die informationelle Selbstbestimmung von Kindern und Jugendlichen - das ist gar keine Frage." 

Wie weit darf die Datenerfassung an Kindergarten und Schule also gehen? Was ist möglich - und wo ist definitiv Schluss?

Um was geht es?

Auslöser der Debatte ist eine Kanada-Reise des Bildungsministers. Christian Tischner wollte sich in dem nordamerikanischen Land Anregungen für datengestützte Schulentwicklung holen, auch Bildungsminister anderer Bundesländer waren mit dabei. Die Idee ist, mit Hilfe von Daten passgenauere Lernangebote für die Schülerinnen und Schüler erstellen zu können. Außerdem bedauert Tischner, dass die im Kindergarten aufwendig erfassten Entwicklungsstände der Kinder nicht an die Grundschule weitergereicht werden, wo eigentlich darauf aufgebaut werden könnte.

Das Thema datengestützte Schulentwicklung wird in Deutschland schon seit Jahren diskutiert - nicht nur in Thüringen. Im Koalitionsvertrag der aktuellen schwarz-roten Bundesregierung steht, dass die Koalition gemeinsam mit den Ländern "eine datengestützte Schulentwicklung und das Bildungsverlaufsregister schaffen" will. "Die Einführung einer zwischen den Ländern kompatiblen, datenschutzkonformen Schüler-ID unterstützen wir und ermöglichen die Verknüpfung mit der Bürger-ID." 

Warum die Aufregung?

"Die größere Sorge, die wir haben, ist, dass man den Kindern einen Stempel aufdrückt. Und was einmal im System steht, bleibt ja auch die ganze Zeit drinstehen", sagte Landeselternsprecher Peter Oehmichen der dpa. Kinder veränderten sich im Laufe ihrer Entwicklung, argumentiert er. In einer Mitteilung hatte die Landeselternvertretung zudem davor gewarnt, dass eine "systematische Erfassung von Leistungsdaten über die gesamte Schullaufbahn hinweg" in der Konsequenz zum "gläsernen Schüler" führen könne. 

Sind die Sorgen berechtigt? 

Bildungsminister Tischner reagierte auf die Sorgen der Elternvertretung angespannt: "Wer datengestützte Schulentwicklung mit Überwachung gleichsetzt, hat den Kern der Sache nicht verstanden", hatte der Minister erklärt. Zudem beteuerte er: "Kein Schritt wird ohne datenschutzrechtliche Prüfung gegangen."

Landesdatenschutzbeauftragter Melzer sagt, er nehme die Bedenken der Landeselternvertretung "sehr ernst, denn das ist ein Risiko". Auch die Sorge vor einem "gläsernen Schüler" könne er nachvollziehen. "Das geht in diese Richtung. Schüler werden mit Daten messbarer - ob sie zum Beispiel eine Vorliebe für Mathematik haben", sagte Melzer. Er warnte vor Stigmatisierungen. Es müsse auch klar werden, zu welchem Zweck Daten erhoben werden. 

Wo gibt es noch Datenschutzbedenken?

Sobald Dritte, also Anbieter - zum Beispiel aus Kanada - mit ins Spiel kommen, müsse man schauen, welche Zwecke diese verfolgen, sagt Melzer. "Da wäre ich sehr, sehr streng." Er warnte davor, Lizenzen für Software-Produkte zu kaufen, bevor alle Datenschutz-Fragen geklärt sind. Sonst bestehe die Gefahr, dass ein Schaden für den Steuerzahler entstehe.

Er sei nicht dagegen, dass man Schule und Bildung ins 21. Jahrhundert bringt. Es müsse aber klar werden, "was da genau passiert, wo gespeichert wird, wer Zugriffe hat, zu welchem Zeitpunkt und aus welchen Gründen heraus", so der Experte. Die Datenverarbeitung müsse auch verhältnismäßig sein. "Der Ansatz ist: in Maßen."

Kann das Vorhaben trotzdem gelingen?

"Das muss vom Ausgangspunkt einfach total sauber sein", sagt Melzer. Er halte eine Umsetzung nicht für unmöglich, sieht das Thema aber eher im Kreise der Bundesländer - etwa im Rahmen der Kultusministerkonferenz angesiedelt. Eine abschließende Befassung mit dem Thema habe noch nicht stattgefunden.

"Wie auch immer das auf eine Rechtsgrundlage gestellt wird, ist die Zweckbindung ganz, ganz eng", sagt er. Im Kindergartenbereich sei die Situation schwieriger als im Schulbereich, weil es dort eine Schulpflicht gibt. "In der Kita ist es eine Einwilligung, eine Freiwilligkeit. Da ist es sehr, sehr schwer."

Es brauche auf jeden Fall eine Einwilligung der Eltern. "Das muss dann aber auch wirklich sitzen." Unter bestimmten Voraussetzungen hält Melzer aber auch eine Datenweitergabe vom Kindergarten an Grundschulen für möglich.

Schon jetzt ist es seiner Einschätzung nach möglich, Daten an Schulen zu nutzen, um zum Beispiel Brennpunktschulen zu erkennen oder zu sehen, ob bestimmte Klassen größere Sprachdefizite aufzeigen. Die Verwendung anonymisierter Daten sei möglich.