Sorge vor «gläsernen Schülern»: Daten erheben an Schulen - Wo die Grenzen liegen

Kann das Vorhaben trotzdem gelingen?

"Das muss vom Ausgangspunkt einfach total sauber sein", sagt Melzer. Er halte eine Umsetzung nicht für unmöglich, sieht das Thema aber eher im Kreise der Bundesländer - etwa im Rahmen der Kultusministerkonferenz angesiedelt. Eine abschließende Befassung mit dem Thema habe noch nicht stattgefunden.

"Wie auch immer das auf eine Rechtsgrundlage gestellt wird, ist die Zweckbindung ganz, ganz eng", sagt er. Im Kindergartenbereich sei die Situation schwieriger als im Schulbereich, weil es dort eine Schulpflicht gibt. "In der Kita ist es eine Einwilligung, eine Freiwilligkeit. Da ist es sehr, sehr schwer."

Es brauche auf jeden Fall eine Einwilligung der Eltern. "Das muss dann aber auch wirklich sitzen." Unter bestimmten Voraussetzungen hält Melzer aber auch eine Datenweitergabe vom Kindergarten an Grundschulen für möglich.

Schon jetzt ist es seiner Einschätzung nach möglich, Daten an Schulen zu nutzen, um zum Beispiel Brennpunktschulen zu erkennen oder zu sehen, ob bestimmte Klassen größere Sprachdefizite aufzeigen. Die Verwendung anonymisierter Daten sei möglich.