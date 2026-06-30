Sorge um Stromnetze: Viele Verbraucher fürchten Angriffe auf Stromversorgung

Rohleder sagte, es reiche nicht, nur Windräder oder Speicher zu installieren. Vielmehr müssten die gesamten Prozesse dahinter - von der Genehmigung bis zur Netzsteuerung - digitalisiert werden. Ein zentraler Baustein für ein zukunftsfähiges Stromnetz seien intelligente Stromzähler, sogenannte Smart Meter, sowie dynamische Stromtarife. In der Bitkom-Umfrage sagten 90 Prozent der Befragten, sie wären bereit, ihren Stromverbrauch an aktuelle Preise anzupassen, um Geld zu sparen. 85 Prozent würden Geräte wie Waschmaschinen oder E-Autos automatisch dann laufen beziehungsweise laden lassen, wenn der Strom im Netz durch viel Wind und Sonne gerade besonders günstig ist.