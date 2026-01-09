Sorge um Schauspieler Prinz aus "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel" im Krankenhaus

Ehefrau Monika: "Noch ein weiter Weg"

Travniceks Frau drückte die Hoffnung aus, dass der bekannte Schauspieler so bald wie möglich zu seinem normalen Leben zurückkehren werde. "Vor uns liegt noch ein weiter Weg, aber mein Mann hat eine enorme Willenskraft und grüßt euch alle von der Intensivstation", betonte die 40-Jährige. Bereits im vorigen Sommer hatte Travnicek nach eigenen Angaben wegen Herzproblemen einen Schrittmacher bekommen.