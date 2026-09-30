Gibt es im Ilm-Kreis einen Ärztemangel? Diese Frage wird seit Monaten immer wieder diskutiert. Und die Antwort darauf ist offenbar nicht einfach. Geht man nach den nackten Zahlen, gebe es im Ilm-Kreis sogar eine Überversorgung mit Ärzten, sagte Landrätin Petra Enders (parteilos) während der regulären September-Sitzung des Kreistags. Sie bezog sich dabei auf einen von der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) vorgelegten Bericht.