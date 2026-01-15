Ruhpolding/Oberhof Während beim Biathlon-Weltcup in Ruhpolding der Bär steppt, hofft Philipp Horn daheim in Oberhof weiter auf rasche Genesung. Der Top-Skijäger ist weiterhin krank und konnte noch nicht wieder das Training aufnehmen. „Ich bin noch immer erkältet, und hoffe, dass ich schnellstmöglich wieder gesund werde und auf die Ski kann“, erklärte der 31-Jährige mit kratzender Stimme auf Nachfrage unserer Redaktion.