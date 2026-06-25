Sorge um Besucher und Helfer: Hitzewelle bremst Bevölkerungsschutztag in Hessen aus

Dagegen hält die Gemeinde Freigericht an ihrem für Samstag geplanten Bevölkerungsschutztag fest - allerdings in abgespeckter und kürzerer Form, wie Bürgermeister Waldemar Gogel (CDU) sagte. Zwei Feuerwehrvertreter wollten sich nun für etwa zwei bis drei Stunden vor einem örtlichen Supermarkt postieren und für Themen des Bevölkerungsschutzes sensibilisieren. Möglich sei, dass man den Beginn der Veranstaltung von 10.00 auf 9.00 Uhr vorziehe. Sollten nur wenige Menschen kommen oder die Hitze zu belastend werden, könne es auch sein, dass die Veranstaltung vorzeitig beendet werde. "Das Wohlergehen der Kollegen hat immer Vorrang", so Gogel.