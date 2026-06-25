Sorge um Besucher und Helfer: Hitzewelle bremst Bevölkerungsschutztag in Hessen aus

Bad Nauheim/Gießen/Freigericht (dpa/lhe) - Angesichts der zum Wochenende in Hessen erwarteten großen Hitze mit Temperaturen bis über 40 Grad häufen sich Absagen von Veranstaltungen im Bundesland. So teilte die Stadt Bad Nauheim im Wetteraukreis mit, dass der für diesen Samstag (27. Juni) geplante Bevölkerungsschutztag des Wetteraukreises in der Kurstadt entfällt. "Kreis und Stadt haben die Entscheidung gemeinsam getroffen, weil eine aktuelle Hitzewarnung vorliegt und der Schutz der Gesundheit von Besucherinnen, Besuchern und Einsatzkräften oberste Priorität hat", teilte ein Sprecher mit.