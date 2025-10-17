Im Blumenviertel beziehungsweise im Wohngebiet Friedhof Ost wächst der Unmut bei den Anwohnern. Der Grund: Sie sehen die Verkehrssicherheit dort zunehmend gefährdet. Vor allem die Kreuzung Blumenstraße/Gladiolenweg sei ein Schwerpunkt. Nach mehreren Unfällen, zuletzt im Sommer mit vier beteiligten Fahrzeugen und einem beschädigten Wohnhaus, wünschen sich die Anlieger konkrete Maßnahmen zur Verbesserung der Verkehrssicherheit. Die Sorge um spielende Kinder, ältere Menschen, Pflegekräfte und Haustiere sei groß – ebenso wie der Wunsch nach spürbarer Entspannung der Lage.