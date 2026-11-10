Und merkwürdig gestaltet sich der ganze Fall, bei dem Nils Willbrandt ("Ferdinand von Schirach: Feinde", "Harter Brocken") Regie geführt hat. Die folgenden Ermittlungen fühlen sich an wie ein LSD-Trip. Thiel und Boerne tauchen ab wie in Trance und auf Drogen und suchen den Zusammenhang zwischen Leiche eins und zwei.

Boerne und das Geschenk für die Menschheit

Und natürlich darf da bei diesen übersinnlichen Erfahrungen die grundsätzliche Betrachtung des ewigen Lebens nicht fehlen. "Für Sie beide stellt sich die Frage nicht", sagt der Rechtsmediziner gewohnt arrogant zu Thiel und seiner Assistentin Silke Haller (Christine Urspruch). "Aber ich, für immer, das wäre schon ein Geschenk für die Menschheit."