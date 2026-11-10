Münster - Ihr trockener Humor war das Gegenstück zum Klamauk von Thiel und Boerne im "Münster"-Tatort. Vor rund einem Jahr hatte Mechthild Großmann als rauchende Staatsanwältin Wilhelmine Klemm ihren letzten Auftritt am Sonntagabend in der ARD-Reihe. Jetzt übernimmt Lou Strenger die Rolle der Anklägerin. Sie führt im Münster-Team die Ermittler ab sofort in der Rolle der Nicole König. Und ihr Einstand in der Folge "Tatort – Narrentanz" ist zumindest bemerkenswert - zu sehen am Sonntag, 15. November, um 20.15 Uhr im Ersten und ab Freitag, 13. November in der ARD-Mediathek.