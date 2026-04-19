Sonntagskrimi am 19. April Toter im Club - Was den neuen Schwarzwald-"Tatort" ausmacht

Zur Fall-Lösung werden die Ereignisse nachgestellt

Es ist die 17. Folge des Schwarzwald-"Tatorts". Die zuletzt thematisierte Suspendierung Bergs und die Karrierepläne von Tobler spielen nur am Rande eine Rolle. Deutlich wird aber das gute Verhältnis der beiden zueinander.

Zur Lösung des aktuellen Falls ist vor allem der Konflikt zwischen den Bereitschaftspolizisten und -polizistinnen entscheidend, die als Erste am Ort des Geschehens waren - so viel wird schnell klar. Und auch Kommissarin Tobler steht irgendwann dem Team gegenüber, stellt Fragen, hegt Zweifel.

Aufgelöst wird das Ganze in einer eher ruhigen Sequenz, in der die Ereignisse im Club detailliert nachgestellt werden. Trotz des vielleicht etwas länglichen Durchspielens nimmt das dem Film aber nicht die Spannung, wer am Ende nun für den Tod des Rockers verantwortlich gewesen ist.