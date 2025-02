Erfurt (dpa/th) - Wenige Wochen nach der Regierungsbildung im Land legen AfD, CDU, aber auch SPD und Grüne in einer Insa-Umfrage leicht zu. In der von Funke-Medien Thüringen in Auftrag gegebenen Erhebung fragte das Erfurter Meinungsforschungsinstitut etwa danach, welche Partei die Befragten wählen würden, wenn kommenden Sonntag Landtagswahl in Thüringen wäre.