Sonntagsfrage Handwerk drängt auf Abschaffung des "Sonntagsbackverbots"

Berlin - Das Handwerk drängt auf eine schnelle Abschaffung des "Sonntagsbackverbots". "Im Koalitionsvertrag steht, dass für Bäcker und Konditoren das Sonntagsbackverbot aufgehoben wird. Bitte umsetzen", sagte Handwerkspräsident Jörg Dittrich der Deutschen Presse-Agentur. "Ich verstehe nicht, warum wir immer noch weiter darüber diskutieren. Es ist eine große Ungerechtigkeit, dass Backstationen an der Tankstelle sonntags Teiglinge aufbacken dürfen und dem Handwerksbäcker erklärt wird: Du darfst es nicht, weil du Bäcker bist."