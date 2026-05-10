Sonntags- und Sommerklassiker Gute Laune fürs Land - "Fernsehgarten" wird 40

Schon zwei Mal musste die Sendung wegen Unwetters abgebrochen werden. Im Juli vergangenen Jahres wurde das Gelände nach nur etwa 15 Minuten wegen eines Gewitters geräumt. Es traf ausgerechnet die beliebte Mallorca-Ausgabe der Sendung, bei der von der spanischen Urlaubsinsel bekannte Stars mit Party-Hits einheizen. Kiewel, die mit Rudi Cerne moderierte, sprach von einem Fluch über der Mallorca-Show, schon 2019 hatte das Wetter eine solche Ausgabe ins Studio verlegt.

Wandel der Zeit: Selfies statt Autogrammkarten

Der Abbruch der Mallorca-Shows habe ihr unendlich leid für die Zuschauer getan, erinnert sich Kiewel. "Andererseits ergaben sich daraus die besten Live-TV-Momente ever", sagt sie. "Improvisieren und genießen - unvergesslich". Sie habe sich dabei gefühlt wie Thomas Gottschalk und Joko und Klaas zusammen. "Noch nie wurde hinter den Kulissen so viel gerannt mit einem breiten Lachen im Gesicht wie bei diesen beiden Shows."

Für Kiewel hat sich in den vergangenen Jahrzehnten fast alles geändert beim "Fernsehgarten". Heutzutage schreibe sie kaum mehr Autogrammkarten, alle machten Selfies mit ihr. "Und wir trauen uns auch mehr. Die Streaming-Plattformen und natürlich Social Media haben die Grenzen von dem, was man darf, nach hinten geschoben", sagt die 60-Jährige. "Davon profitieren wir natürlich."

Vor dem Auftakt der Jubiläums-Saison kündigte die Moderatorin schon mal in sozialen Netzwerken einen "mega durchgeknallten, verrückten, extrem durchgeknallten Sommer" an. Der bringt im August auch eine "Xmas Party", eine Weihnachtsfeier mitten im Hochsommer.