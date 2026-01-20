Polarlichter so weit südlich des Polarkreises sind eine Besonderheit. In der Nacht vom 19. auf den 20. Januar konnten aufmerksame Nachteulen dennoch das farbenfrohe Himmelsphänomen beobachten, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilt. Auslöser dieses Ereignisses waren Sonnenstürme, die bei ihrer Wechselwirkung mit dem Magnetfeld der Erde für ein eindrucksvolles Lichtspektakel sorgten. Dabei werden elektrisch geladene Teilchen vom Erdmagnetfeld in Richtung der Pole gelenkt und dringen in die Erdatmosphäre ein, heißt es auf der Webseite des DWD.