Sonnenstrom: Solarausbau weltweit stark - Deutschland unter Top 5

München - Der weltweite Ausbau der Solarenergie wird aus Sicht der Branche auch in diesem Jahr voranschreiten. Deutschland liegt bisher trotz seiner vergleichsweise kleinen Fläche international in der Spitzengruppe, wie der Bundesverband Solarwirtschaft vor Beginn der Branchenmesse Intersolar in München mitteilte. Weltweit könnte demnach der Zubau neuer Solaranlagen die Schwelle von 600 Gigawatt Leistung überschreiten - in etwa doppelt so viel wie noch 2022.