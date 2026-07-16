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Sonnenschutz Index-Tafeln sollen vor Gefahr von UV-Strahlung warnen

UV-Index-Tafeln in Bayern sollen Menschen unter anderem an Badeseen und in Parks Hinweise zum Sonnenschutz geben. Was sich Krankenkassen und Gesundheitsministerin erhoffen.

Sonnenschutz: Index-Tafeln sollen vor Gefahr von UV-Strahlung warnen
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UV-Index-Tafeln informieren über den richtigen Sonnenschutz. (Archivbild) Foto: Thomas Banneyer/dpa

Nürnberg (dpa/lby) - Hunderte UV-Index-Tafeln sollen Menschen an Badeseen und in Parks in Bayern beim Schutz vor Sonnenbrand helfen. Insgesamt sollen 500 der Tafeln auch an Freibädern, Sportanlagen und Schulen stehen, teilte das bayerische Gesundheitsministerium mit. Am Donnerstag sei die 250. Tafel in Nürnberg angebracht worden. Die restlichen Tafeln sollen demnach alle noch im Sommer aufgestellt werden.

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Bayerns Gesundheitsministerin Judith Gerlach (CSU) warnte vor den Gefahren von UV-Strahlung. Im Jahr 2024 habe es in Bayern schätzungsweise mehr als 23.000 Neuerkrankungen an weißem Hautkrebs gegeben. Von dem wesentlich gefährlicheren und selteneren schwarzen Hautkrebs habe es 4.804 Fälle gegeben.

Die Tafeln informieren über den UV-Index und geben Empfehlungen zum Sonnenschutz. Über einen QR-Code könne man zudem die Intensität auf Grundlage der Daten des Deutschen Wetterdienstes und des Bundesamts für Strahlenschutz abrufen.