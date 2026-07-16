Sonnenschutz: Index-Tafeln sollen vor Gefahr von UV-Strahlung warnen

Nürnberg (dpa/lby) - Hunderte UV-Index-Tafeln sollen Menschen an Badeseen und in Parks in Bayern beim Schutz vor Sonnenbrand helfen. Insgesamt sollen 500 der Tafeln auch an Freibädern, Sportanlagen und Schulen stehen, teilte das bayerische Gesundheitsministerium mit. Am Donnerstag sei die 250. Tafel in Nürnberg angebracht worden. Die restlichen Tafeln sollen demnach alle noch im Sommer aufgestellt werden.