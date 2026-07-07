„Sonnenkinder“ Oberschönau: Zuckertüten am Baum und ein Schatz im Wald

An der Kümelsecke wartete eine geschmückte Raststelle auf die Gruppe. Nach einer Stärkung und Spielpause begann die Schatzsuche. Jedes Kind fand dabei einen kleinen Schatz mit Schmuck, Murmeln und Sprüchen für den bevorstehenden Schulstart. Besonders gespannt waren die Schulanfänger auf den Zuckertütenbaum, an dem die ersehnten Tüten hingen.