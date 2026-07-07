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  6. Zuckertüten am Baum und ein Schatz im Wald

„Sonnenkinder“ Oberschönau Zuckertüten am Baum und ein Schatz im Wald

Sieben Vorschulkinder der Kita „Sonnenkinder“ in Oberschönau haben ihr Zuckertütenfest gefeiert. Der Ausflug führte durch die Natur – mit Schatzsuche und Abschluss im Schwimmbad.

„Sonnenkinder“ Oberschönau: Zuckertüten am Baum und ein Schatz im Wald
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  Foto: Stadtverwaltung

Für sieben Schulanfänger der Kindertagesstätte „Sonnenkinder“ in Oberschönau ist die Kindergartenzeit mit einem besonderen Höhepunkt zu Ende gegangen. Gemeinsam mit ihrer Erzieherin Dorit Kufs feierten die Kinder ihr traditionelles Zuckertütenfest.

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Kinder erkunden Naturlehrpfad

Die Wanderung führte vom Kindergarten über die Möst bis zum Ehrenmal. Unterwegs erkundeten die Mädchen und Jungen den Naturlehrpfad und den Wald. Dabei erfuhren sie Wissenswertes über die Natur ihrer Heimat und beobachteten eine örtliche Fledermauskontrolle mit den dazugehörigen Fledermauskästen.

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An der Kümelsecke wartete eine geschmückte Raststelle auf die Gruppe. Nach einer Stärkung und Spielpause begann die Schatzsuche. Jedes Kind fand dabei einen kleinen Schatz mit Schmuck, Murmeln und Sprüchen für den bevorstehenden Schulstart. Besonders gespannt waren die Schulanfänger auf den Zuckertütenbaum, an dem die ersehnten Tüten hingen.

Mit Teamgeist zur Zuckertüte

Zuvor mussten sie jedoch noch einige Aufgaben meistern. Unter anderem legten die Kinder ein Viereck aus Stöcken, bewältigten sportliche Übungen und gestalteten eine Zuckertüte. Mit Geschick und Teamgeist lösten alle die Aufgaben und konnten anschließend stolz ihre Zuckertüten entgegennehmen.

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Den Abschluss feierten die sieben Kinder gemeinsam mit ihren Familien und Großeltern im Schwimmbad Oberschönau. Dort wurde gespielt, gebadet und auf den neuen Lebensabschnitt angestoßen.

Unterstützer machen Zuckertütenfest unvergesslich

Unterstützt wurde das Fest von der ortsansässigen Firma Nageno, die T-Shirts für die Schulanfänger und den Eintritt ins Schwimmbad sponserte. Der Schwimmbadverein Ober-/Unterschönau stellte sein Gelände für die Feier zur Verfügung und spendierte jedem Kind ein Eis. Nun verabschieden sich die sieben Schulanfänger mit vielen Erinnerungen und Vorfreude auf die Schule aus ihrer Kita.