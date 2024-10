Sonnenforschung Thüringer Landessternwarte hat die Sonne im Blick

Neuentwicklungen für die Sonnenforschung

In dem Labor soll auch ein Prototyp für Sonnenobservatorien entwickelt werden, mit deren Daten das Innere der Sonne erforscht werden kann. Damit werde die Basis für ein weltweit arbeitendes Netzwerk aus sechs ähnlichen Sonnenbeobachtungsstationen gelegt, hieß es weiter. Zudem sollen in Tautenburg auch optische Instrumente entwickelt werden, die es bisher für die Sonnenbeobachtung und insbesondere zur Untersuchung seismologischer Prozesse im Inneren von Sonne und Sternen so noch nicht gebe.