Als hätte jemand die Sonne angeknabbert. Am Samstagmittag hat sich eine partielle Sonnenfinsternis ereignet. Bei der Konstellation schiebt sich der Mond so vor die Sonne, das Teile davon bedeckt sind. Im Nordwesten Deutschlands ist die Sonnenfinsternis noch beeindruckender ausgefallen. Von den Nordseeinseln aus, konnte man etwa beobachten, wie gut ein Viertel der Sonnenscheibe bedeckt wurden. Mit einem Smart-Teleskop hat André Rüttinger aus Schleusingen die Aufnahme der partiellen Sonnenfinsternis am Samstag gemacht. „Das Bild zeigt oben links sogar Sonnenflecken und die Teilbedeckung durch den Mond am 29. März um 12:12 Uhr über Schleusingen“, schreibt uns der Hobby-Astronom.