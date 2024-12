Mehr als 50 Kommunen und Privatleute hätten in den vergangenen Wochen die Möglichkeit genutzt, ihre Flächen zur Verfügung zu stellen. Insgesamt seien so rund 50 Hektar an zusätzlicher Solarfläche zusammengekommen. Laut Ministeriums ist dadurch mehr als ein Zehntel des bisherigen Zubaus an Solarleistung in diesem Jahr über die Online-Börse ermöglicht worden.