Erfurt (dpa/th) - In Thüringen soll noch in der laufenden Woche die 100.000. Photovoltaik-Anlage in Betrieb gehen. Das gab das Umweltministerium bekannt und berief sich auf Zahlen der Landesenergieagentur Thega. Demnach beträgt die Leistung aller in Thüringen installierten Solaranlagen mehr als 2.800 Megawatt. Im Jahr 2023 lag die Leistung bei 2.419 Megawatt.