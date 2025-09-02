Die U20-Damen des 1. Sonneberger Volleyballclub 2004 (SVC) haben in eigener Halle die Saison eröffnet – mit der ersten Spielrunde um die Thüringer Meisterschaft. Sechs Teams dieser Altersklasse – aus Suhl, Gotha, Schmalkalden, Erfurt, Sömmerda sowie der Gastgeber – trafen aufeinander. Der SVC löste die Aufgaben der Vorrunde gegen den VC Gotha und das SWE-Volleyteam II mit zwei jeweils klaren 2:0-Siegen bravourös und zog somit überzeugend ins Halbfinale gegen den Schmalkalder VV ein. Auch hier ließ der SVC nichts anbrennen und gewann deutlich in zwei Sätzen. Alle Sonneberger Spielerinnen bekamen immer wieder die Möglichkeit, ihr Können zu zeigen – und sie machten das ausnahmslos sehr ordentlich. Der Finaleinzug war der verdiente Lohn.