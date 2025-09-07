Der 1. Sonneberger Volleyballclub 2004 (SVC) hatte in die Lohau-Halle zum Zweitbundesliga-Härtetest die Ceratonia Volleys Eltmann und die Blue Volleys Gotha eingeladen. Mehr als 200 Sportbegeisterte sowie die beiden Schiedsrichter, Stefan Schönfelder und Thomas Domhardt (beide legten an diesem Abend die Prüfung zur Schiedsrichter B-Lizenz ab) sahen echten Spitzensport. Skisprungtrainer Jens Greiner-Hiero stellte fest: „Die spielen echt stark. Die Ballwechsel sind richtig klasse. Die schenken sich da nichts. Schön, dass wir so was in Sonneberg sehen können.“