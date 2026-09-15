Sonnebergs Mädchenfußball wächst und wächst. Was vor drei Jahren ganz unspektakulär im Sportunterricht einer fünften Klasse begann, hat sich inzwischen zu einem erfolgreichen Mädchenfußball-Projekt mit eigener Mannschaft, engagiertem Trainerteam, Fanshop und einer großen Fangemeinde in den sozialen Medien entwickelt. Die Mädchenfußballerinnen der Bürgerschule Sonneberg haben einen bemerkenswerten Weg zurückgelegt und seit September 2026 sind sie nun auch im Punktspielbetrieb der Thüringer Verbandsliga angekommen.