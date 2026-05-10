Als in der Schlussphase der Ball noch einmal durch den Sonneberger Strafraum segelte, Laurenz Benn die Flanke verpasste und dahinter plötzlich Perparim Metallari auftauchte, war es weit mehr als nur der Treffer zum 5:2 für den 1. FC Sonneberg 2004. Es war eine dieser Geschichten, die der Fußball manchmal schreibt – zehn Jahre später, fast auf den Tag genau, meldete sich der 38-Jährige mit seinem zweiten Landesklasse-Tor zurück. Sein bislang einziges hatte Metallari am 22. Oktober 2016 beim 3:1 gegen Brotterode erzielt – ebenfalls spät im Spiel, ebenfalls als emotionaler Schlusspunkt. Unter der Woche war der Angreifer aus dem Kosovo per Blitztransfer vom SG-Partner Heubisch zurück nach Sonneberg geholt worden. Einst schon für die Spielzeugstädter aktiv, zuletzt nur noch in der Reserve, stand er plötzlich wieder im Landesklasse-Kader. Und als er in der Nachspielzeit den Ball über die Linie drückte, war klar: Diese Rückkehr würde keiner so schnell vergessen.