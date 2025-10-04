„Mitarbeiterführung, so etwas lernt man nicht einfach irgendwo“, sagt Sina Martin. Die Geschäftsführerin der Martin-Bären GmbH in Sonneberg, die in fünfter Generation den Familienbetrieb in der Bahnhofstraße führt, dürfte einiges richtig gemacht haben, denn auf einem internationalen Arbeitgebertreffen bei Mainz wurde die Sonnebergerin als „Wertschätzender Unternehmer 2025“ ausgezeichnet. 55 Unternehmer aus Deutschland, Österreich und der Schweiz waren zu diesem Treffen Ende September gekommen. Sie verstehen sich als „besondere Unternehmen“, die „etwas andere Wege gehen“, betont Martin.