Ein ganz besonderes Highlight für die jungen Mädels der U16 des 1. Sonneberger Volleyballclubs 2004 war die Teilnahme an den Prager Volleyball-Games – als erstes Team des Volleyballvereins aus der Spielzeugstadt. Das riesige Volleyballevent organisierte 145 Mannschaften verschiedener Altersklassen aus acht Ländern auf 30 Spielfeldern in mehreren Hallenkomplexen über Prag verteilt – ein logistisches Meisterwerk.