Wie tief das Handwerk in der Region verwurzelt ist und mit wie viel Elan die nächste Generation in den Startlöchern steht, zeigte sich am Dienstagabend auf dem 182. Sonneberger Vogelschießen. Die Stadt Sonneberg, die Handwerkskammer Südthüringen und die Kreishandwerkerschaft Sonneberg hatten gemeinsam zum traditionellen Handwerkerabend geladen. Die Veranstaltung versteht sich als offenes Forum für alle Gewerke, Inhaber sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der regionalen Handwerksfirmen.