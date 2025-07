Eine neue Ausstellungseröffnung der „Galerie Notwehr“ erkennt man schon von weitem an den Menschentrauben, die vom Gebäude bis auf die Straße reichen. So verhielt es sich auch am vergangenen Freitag mit der Vernissage von Claus Schunk und seinen Bildern aus dem Sonneberg seiner Jugend in den 1970er Jahren. „50 Jahre – 50 Gesichter“ bebildern die Räumlichkeiten der kleinen, feinen Galerie.