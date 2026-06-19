Ein geselliges Miteinander unter Handwerkern, garniert mit einer Ehrungsveranstaltung für besonders gute Auszubildende, junge Gesellen, bewährte Ausbilder sowie Silber- und Goldhandwerksmeister – das haben die Stadt Sonneberg, die Handwerkskammer Südthüringen und die Kreishandwerkerschaft Sonneberg gemeinsam für Dienstag, den 7. Juli, auf dem 182. Sonneberger Vogelschießen organisiert. Der Handwerkerabend hat Tradition und soll auch weiter offen stehen für alle Gewerke und Mitarbeiter der Handwerksfirmen.