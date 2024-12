Zwei Wochen lang konnten die Marktkauf-Kunden eine der fertig gepackten Tüten beim Einkaufen für fünf Euro erwerben und an der Sammelstelle abgeben, die nun von den ehrenamtlichen Helfern der Tafel Sonneberg abgeholt wurden und in absehbarer Zeit an jeden Tafel-Besucher verteilt werden. „Im Namen aller Bedürftigen und Ehrenamtlichen der Sonneberger Tafel möchte ich mich von Herzen bei den Kunden des Sonneberger Marktkaufs bedanken“, betont Tafel-Leiterin Sylvia Möller. „Ihre Großzügigkeit und Unterstützung zeigen uns, dass wir in einer Gemeinschaft leben, die zusammenhält. Jede einzelne Spende macht einen echten Unterschied.“