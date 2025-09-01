Ein Radrennspektakel, Sport, Spaß und Spenden – all das steht am 28. September in der Spielzeugstadt auf dem Plan. An diesem Sonntag verwandelt sich die Stadt in ein Mekka für Radsportfans. Ob jung oder alt, Einsteiger oder Profi – beim großen Radrennen durch Sonneberg ist für alle etwas dabei. Die Veranstalter haben ein buntes Programm vorbereitet – angefangen bei spannenden Kinderrennen, über Wettbewerbe für Hobbyfahrer bis hin zu anspruchsvollen Rennen für erfahrene Radsportler. Jede Altersklasse kommt auf ihre Kosten. Die Strecke führt durch das Herz der Stadt, was nicht nur den Sportlern, sondern auch den Zuschauern ein besonderes Erlebnis verspricht.