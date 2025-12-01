Werden nachts wirklich die Exponate im Museum lebendig? Gerade sind die Nächte lang und Carmen Leutheuser und Antje-Biana Schott zeigen im Deutschen Spielzeugmuseum, was alles nötig ist, um auch nur eine kleine Figur ins Leben zu begleiten. Der kleine Saal wird zum Labor und gestattet einen Blick durchs Schlüsselloch der beiden Produktdesignerinnen. Der Neugier, wie die Figuren von Lil´Snaps entstanden, folgen rund 70 Interessierte. Sie füllen das Labor am vergangenen Mittwoch bis auf den letzten Platz.