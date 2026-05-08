Sonneberger Sorgenkind: Defekter Aufzug – Reparatur im Sommer erwartet

„Ich mag es jetzt nicht auf die Straße von Hormus schieben, aber leider ist das fehlende Steuerteil immer noch nicht eingetroffen und deshalb können wir die Reparatur nicht durchführen“, sagte Scheler im Stadtrat vom 7. Mai. Da es sich um einen Gewährleistungsfall handele, sei auch keine Ersatzbeschaffung auf anderem Wege möglich.