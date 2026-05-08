Sonneberger Sorgenkind: Defekter Aufzug – Reparatur im Sommer erwartet

Er ist und bleibt das Sorgenkind der Stadt: Der Aufzug an der Fußgängerbrücke zwischen Busbahnhof und Wolkenrasen. Wie auf Nachfrage von Stadträtin Beate Meißner von Bauamtsleiter Holger Scheler bestätigt wurde, ist er nach wie vor defekt.
Der Aufzug an der Fußgängerbrücke zum Wolkenrasen bleibt vorerst defekt. Eine neue Steuerung ist bestellt, die Reparatur wird für Juli erwartet.
Er ist und bleibt das Sorgenkind der Stadt: Der Aufzug an der Fußgängerbrücke zwischen Busbahnhof und Wolkenrasen. Wie auf Nachfrage von Stadträtin Beate Meißner von Bauamtsleiter Holger Scheler bestätigt wurde, ist er nach wie vor defekt.
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„Ich mag es jetzt nicht auf die Straße von Hormus schieben, aber leider ist das fehlende Steuerteil immer noch nicht eingetroffen und deshalb können wir die Reparatur nicht durchführen“, sagte Scheler im Stadtrat vom 7. Mai. Da es sich um einen Gewährleistungsfall handele, sei auch keine Ersatzbeschaffung auf anderem Wege möglich.
Mitarbeiter des Bauamtes hakten sofort am Freitagfrüh bei der Erfurter Vertretung der Firma Thyssen Krupp Elevator nach.
Das fehlende Ersatzteil sei nicht mehr lieferbar und eine komplett neue Steuerung mache sich deshalb notwendig. Diese wurde postwendend bestellt und kommt laut Hersteller in der 27. Kalenderwoche.
Ein rund zweiwöchiger Einbau werde dafür veranschlagt, sodass der Fahrstuhl voraussichtlich Mitte Juli wieder in Betrieb gehen kann.
Für die Übergangs-/Wartezeit wird Rollstuhlfahrern und Senioren mit Rollator empfohlen, über die Rampe zwischen Brücke und Busbahnhof barrierefrei ans Ziel zu kommen.
Warum der Fahrstuhl ein dauerhaftes Ärgernis ist? Erst Ende 2021 waren umfangreiche Reparatur- und Modernisierungsmaßnahmen samt TÜV-Abnahme erfolgt.
Doch mehrfach war der Personenaufzug weiterhin von Störfällen und Beschädigungen betroffen. Zuletzt im Dezember wurde durch Vandalismus eine Steuerplatine beschädigt, an deren Wiederbeschaffung eine bisherige Reparatur scheiterte.