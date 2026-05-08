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  6. Defekter Aufzug – Reparatur im Sommer erwartet

Sonneberger Sorgenkind Defekter Aufzug – Reparatur im Sommer erwartet

Der Aufzug an der Fußgängerbrücke zum Wolkenrasen bleibt vorerst defekt. Eine neue Steuerung ist bestellt, die Reparatur wird für Juli erwartet.

Sonneberger Sorgenkind: Defekter Aufzug – Reparatur im Sommer erwartet
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Ist und bleibt ein Sorgenkind der Stadt: Der Aufzug an der Fuß- und Radwegbrücke in den Wolkenrasen, der seit fünf Monaten außer Betrieb ist. Voraussichtlich soll er im Juli repariert werden. Foto: Stadt Sonneberg/C. Heim

Er ist und bleibt das Sorgenkind der Stadt: Der Aufzug an der Fußgängerbrücke zwischen Busbahnhof und Wolkenrasen. Wie auf Nachfrage von Stadträtin Beate Meißner von Bauamtsleiter Holger Scheler bestätigt wurde, ist er nach wie vor defekt.

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„Ich mag es jetzt nicht auf die Straße von Hormus schieben, aber leider ist das fehlende Steuerteil immer noch nicht eingetroffen und deshalb können wir die Reparatur nicht durchführen“, sagte Scheler im Stadtrat vom 7. Mai. Da es sich um einen Gewährleistungsfall handele, sei auch keine Ersatzbeschaffung auf anderem Wege möglich.

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