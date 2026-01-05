 
Sonneberger Rathaus Sternsinger bringen Segen und Solidarität

Colin Resch

Die Schüler der Bürgerschule Sonneberg statteten dem Sonneberger Bürgermeister am Montagmittag einen Besuch ab. Dieser mahnte zum Zusammenhalt an.

Sonneberger Rathaus: Sternsinger bringen Segen und Solidarität
1
Die 6. Klässler hatten viel Spaß beim Sternsingen im Rathaus Foto: Carl-Heinz Zitzmann

Im Sonneberger Rathaus herrschte am 5. Januar festliche Stimmung: Levi, Noah und Otho verkleidet als die Heiligen Drei Könige und weitere Schüler der Religionsgruppe der 6. Klassen der Bürgerschule Sonneberg besuchten das Rathaus und brachten den Segen herein. Begleitet wurden die Kinder von Pfarrerin Christin Fischer-Kunz und Gemeindereferent Christian Beck. Mit Segenswünschen und dem traditionellen Sternsingen sammelten die Kinder Spenden für notleidende Kinder weltweit, dabei steht immer ein Land im Fokus, diesmal Bangladesch. Bürgermeister Heiko Voigt begrüßte die Gruppe herzlich und bedankte sich für ihr Engagement. Zuvor hatten die Sternsinger bereits Station bei der Polizei, der Sparkasse und im Landratsamt gemacht.

Trotz des vollen Programms blieb der schulische Alltag nicht auf der Strecke. Für das Sternsingen wurde lediglich eine Doppelstunde Religionsunterricht genutzt, anschließend kehrten die Kinder wieder in den Unterricht zurück. Am Samstag sind zudem Hausbesuche bei Menschen geplant, die sich den Segen nach Hause wünschen. Voigt zeigte sich erfreut über das Engagement der jungen Sternsinger: „Die guten Wünsche und der Segen sind im Blick auf unser Land und die Welt aktuell sehr wichtig.“ Auch für die Kinder selbst ist das Sternsingen ein besonderes Erlebnis. Mit sichtbarer Freude engagieren sie sich für andere und tragen die Botschaft von Hoffnung und Nächstenliebe in die Stadt.