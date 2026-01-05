Sonneberger Rathaus: Sternsinger bringen Segen und Solidarität

Trotz des vollen Programms blieb der schulische Alltag nicht auf der Strecke. Für das Sternsingen wurde lediglich eine Doppelstunde Religionsunterricht genutzt, anschließend kehrten die Kinder wieder in den Unterricht zurück. Am Samstag sind zudem Hausbesuche bei Menschen geplant, die sich den Segen nach Hause wünschen. Voigt zeigte sich erfreut über das Engagement der jungen Sternsinger: „Die guten Wünsche und der Segen sind im Blick auf unser Land und die Welt aktuell sehr wichtig.“ Auch für die Kinder selbst ist das Sternsingen ein besonderes Erlebnis. Mit sichtbarer Freude engagieren sie sich für andere und tragen die Botschaft von Hoffnung und Nächstenliebe in die Stadt.