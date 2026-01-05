Sonneberger Rathaus: Sternsinger bringen Segen und Solidarität

Im Sonneberger Rathaus herrschte am 5. Januar festliche Stimmung: Levi, Noah und Otho verkleidet als die Heiligen Drei Könige und weitere Schüler der Religionsgruppe der 6. Klassen der Bürgerschule Sonneberg besuchten das Rathaus und brachten den Segen herein. Begleitet wurden die Kinder von Pfarrerin Christin Fischer-Kunz und Gemeindereferent Christian Beck. Mit Segenswünschen und dem traditionellen Sternsingen sammelten die Kinder Spenden für notleidende Kinder weltweit, dabei steht immer ein Land im Fokus, diesmal Bangladesch. Bürgermeister Heiko Voigt begrüßte die Gruppe herzlich und bedankte sich für ihr Engagement. Zuvor hatten die Sternsinger bereits Station bei der Polizei, der Sparkasse und im Landratsamt gemacht.