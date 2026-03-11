Sonneberger Party-Wochenende: Auf dem Schlossberg geht die Post ab

Schon am Freitag geht es weiter

Veranstalter Matthias Maier zeigte sich sehr zufrieden: „Es freut mich zu sehen, wie gut unsere Veranstaltungen an diesem Wochenende angenommen wurden und wie vielseitig der Schlossberg als Eventlocation erlebt wird. Mit Electronic Winter und der Ü30-Party hatten wir an zwei Abenden ein starkes, stimmungsvolles Programm mit ganz unterschiedlichen musikalischen Schwerpunkten. Genau diese Mischung macht den Schlossberg aus. Wir möchten den Menschen in Sonneberg und der Region besondere Erlebnisse bieten – von der Clubnacht über Themenpartys bis hin zu Familienveranstaltungen.“ Noch vor Beginn der Hochzeitssaison dürfen sich Gäste auf zahlreiche weitere Veranstaltungen freuen.