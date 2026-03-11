 
Sonneberger Party-Wochenende Auf dem Schlossberg geht die Post ab

Erst elektronische Sounds, dann Klassiker für die Ü30: Das Partydoppel am Schlossberg bot zwei Abende mit starken DJs und ausgelassener Stimmung.

Sonneberger Party-Wochenende: Auf dem Schlossberg geht die Post ab
Gute Stimmung, klangvolle Bässe und Konfetti-Regen. Für die Party-Gänger blieben kaum Wünsche offen. Foto: Adrian Liebermann

Der Schlossberg blickt auf ein äußerst erfolgreiches Veranstaltungswochenende zurück. Mit Electronic Winter am Freitag und der Ü30-Party am Samstag erwartete die Besucher an zwei Abenden ein abwechslungsreiches Programm mit ganz unterschiedlichen musikalischen Akzenten.

Electronic Winter zum Frühlingsauftakt

Am Freitag verwandelte sich der Schlossberg bei Electronic Winter in eine beeindruckende Kulisse für Fans elektronischer Musik. Die aufwendige Dekoration von OzzTech tauchte den Saal mithilfe von Projektionstechnik und stimmungsvoller Beleuchtung in eine außergewöhnliche Atmosphäre. Musikalisch sorgten Marko Bieling, Tom Decay und Splash UK mit ihren treibenden Techno-Sounds für ausgelassene Stimmung auf der Tanzfläche.

Auch die Ü30-Party am Samstag war hervorragend besucht. In einem voll besetzten Saal feierten Gäste zu Musik aus mehreren Jahrzehnten. TL – Torsten Luthardt & Steve TM brachten mit ihrem vielfältigen Mix die Tanzfläche in Bewegung und sorgten für beste Partystimmung. Parallel dazu setzte DJ Gramoe aus Coburg auf dem Black Floor mit Black Music und Hip-Hop-Klassikern einen weiterenmusikalischen Akzent.

Schon am Freitag geht es weiter

Veranstalter Matthias Maier zeigte sich sehr zufrieden: „Es freut mich zu sehen, wie gut unsere Veranstaltungen an diesem Wochenende angenommen wurden und wie vielseitig der Schlossberg als Eventlocation erlebt wird. Mit Electronic Winter und der Ü30-Party hatten wir an zwei Abenden ein starkes, stimmungsvolles Programm mit ganz unterschiedlichen musikalischen Schwerpunkten. Genau diese Mischung macht den Schlossberg aus. Wir möchten den Menschen in Sonneberg und der Region besondere Erlebnisse bieten – von der Clubnacht über Themenpartys bis hin zu Familienveranstaltungen.“ Noch vor Beginn der Hochzeitssaison dürfen sich Gäste auf zahlreiche weitere Veranstaltungen freuen.

Die nächsten Termine

Freitag, 13. März: Line Dance Party mit DJ André

Samstag, 14. März: Ü50-Party (organisiert von Pro Son Verein, mit der Live-Band M&M)

Sonntag, 15. März: Kinderdisco mit Steve Fischer

Freitag, 20. März: Depeche Road – Die Depeche-Mode-Tributeshow

Samstag, 18. April: Malle meets 90er/2000er mit Steve TM

Donnerstag, 30. April – Maifeuer mit Why Not