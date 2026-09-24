Sonneberger Lesesommer: Vom traurig-komischen Leben eines Mannes

Die Weimarer Autorin liest aus ihrem jüngst erschienen Roman „Blender“, der die Geschichte des Kunstfälschers Hannes Bohn erzählt. Anke Engelmann zeichnet darin das traurig-komische Leben eines Mannes nach, der durch die DDR-Geschichte stolpert. Er blufft sich durch Gefängnis, Psychiatrie und Untergrund, bis er selbst nicht mehr weiß, wer er wirklich ist: ein Bild, so oft übermalt, dass niemand mehr das Original erkennt. „Ein spannender Schelmenroman. Unterhaltsam und fesselnd erzählt“, so Lutz Seiler.