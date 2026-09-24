Sonneberger Lesesommer: Vom traurig-komischen Leben eines Mannes

Im Rahmen des Sonneberger Lesesommers findet am Donnerstag, 8. Oktober um 18 Uhr im Rathaussaal Sonneberg die „Kulturpause“ der Kulturstiftung Thüringen mit Anke Engelmann statt.
Die Weimarer Autorin Anke Engelmann liest aus ihrem Roman „Blender“ im Sonneberger Rathaussaal.
Im Rahmen des Sonneberger Lesesommers findet am Donnerstag, 8. Oktober um 18 Uhr im Rathaussaal Sonneberg die „Kulturpause“ der Kulturstiftung Thüringen mit Anke Engelmann statt.
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Die Weimarer Autorin liest aus ihrem jüngst erschienen Roman „Blender“, der die Geschichte des Kunstfälschers Hannes Bohn erzählt. Anke Engelmann zeichnet darin das traurig-komische Leben eines Mannes nach, der durch die DDR-Geschichte stolpert. Er blufft sich durch Gefängnis, Psychiatrie und Untergrund, bis er selbst nicht mehr weiß, wer er wirklich ist: ein Bild, so oft übermalt, dass niemand mehr das Original erkennt. „Ein spannender Schelmenroman. Unterhaltsam und fesselnd erzählt“, so Lutz Seiler.
Nach dem kulturellen Programm bietet sich die Gelegenheit, bei einem Getränk und einem Snack mit der Künstlerin und der Kulturstiftung Thüringen ins Gespräch zu kommen, zu netzwerken und sich auszutauschen. Auch einen Büchertisch der Sonneberger Buchhandlung mit Juliane Strauß wird es anlässlich der Lesung geben.
Die Kulturstiftung Thüringen fördert zeitgenössische Kunst und Kultur im Freistaat in Form von Projektförderung und Stipendien in den Sparten Bildende Kunst, Literatur, Medienkunst/Bewegtbild, Musik und Tanz/Theater.
Mit dem Format „Kulturpause“ ist die Stiftung einmal pro Quartal in den Regionen unterwegs, um Kunst- und Kulturakteure vor Ort kennenzulernen und die Arbeit der Stiftung vorzustellen.
Die Kunst- und Kulturakteure in Sonneberg und der Region sind herzlich eingeladen, mit der Kulturstiftung Thüringen ins Gespräch zu kommen. Wir freuen uns auf den Austausch vor Ort.