Sonneberger Lesesommer: Ein Buch zum Wein? Gern!

Live dazu: Saxofonklänge

„Bekannt für ihre einfühlsamen Erzählungen, nimmt die Autorin das Publikum mit viel Herz und Verständnis für die kleinen Zwischentöne mit auf eine emotionale Reise. Unterstützt wird die Lesung von einem Saxofonspieler, der die Geschichte musikalisch untermalt und so die Stimmung des Abends noch intensiver macht. Die Kombination aus berührendem Text, live gespielter Musik und der stimmungsvollen Kulisse des Schlossbergs macht den Abend zu einem besonderen Erlebnis. Genießen auch Sie die Lesung mit einem guten Glas Wein in entspannter Atmosphäre!“, ermuntert Cindy Heinkel alle Genussmenschen, am 28. August auf den Schlossberg zu kommen.