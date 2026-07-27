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Sonneberger Lesesommer Ein Buch zum Wein? Gern!

Im Rahmen des Sonneberger Lesesommers ist am 28. August Peggy Patzschke zu Gast. Auf dem Schlossberg stellt sie ihr Buch „Bis ans Meer“ vor. UNd löst ein Familiengeheimnois.

Sonneberger Lesesommer: Ein Buch zum Wein? Gern!
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Autorin Peggy Patzschke ist am 28. August im Rahmen des Sonneberger Lesesommers auf dem Schlossberg zu erleben. Foto: privat

Einen besonderen literarischen Abend kündigt Sonnebergs Stadtsprecherin Cindy Heinkel für Freitag, 28. August, an. Ab 19 Uhr lädt die Stadt Sonneberg im Rahmen des Lesesommers auf den Schlossberg ein. Unter dem Motto „Buch & Wein“ liest die bekannte Moderatorin und Autorin Peggy Patzschke aus ihrem Roman „Bis ans Meer“.

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Das Buch der gebürtigen Leipzigerin ist 2025 erschienen. Darin nimmt sie ihre Leser – in Sonneberg dann ihre Zuhörer – mit auf eine berührende Zeitreise. Drei Epochen, drei starke Frauen und drei Schicksale bilden die Handlung dieser Geschichte, inspiriert von den Erlebnissen der eigenen Großmutter.

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26.07.2026 16:18 Sonneberger Lesesommer Spannung auf dem Schlossberg

Krimiautor Peter Jackob und Kriminalhauptkommissar a. D. Peter Metzdorf geben Einblicke in die Arbeit der Kriminalpolizei heute und anno dazumal.

Die Story führt zurück in den Januar 1945: Bei eisiger Kälte flieht Frieda mit ihrer kleinen Tochter aus Schlesien, während ihr Mann an der Front ist. Beide haben einander versprochen, sich wiederzufinden, doch die Ereignisse jener Zeit hinterlassen Spuren, die weit über diesen Moment hinausreichen. Jahrzehnte später begibt sich Friedas Enkelin auf Spurensuche und stößt auf ein Familiengeheimnis, das bis in die Gegenwart reicht. So entfaltet sich ein bewegender Blick auf Flucht, Verlust, Liebe und die heilende Kraft des Erinnerns.

Live dazu: Saxofonklänge

„Bekannt für ihre einfühlsamen Erzählungen, nimmt die Autorin das Publikum mit viel Herz und Verständnis für die kleinen Zwischentöne mit auf eine emotionale Reise. Unterstützt wird die Lesung von einem Saxofonspieler, der die Geschichte musikalisch untermalt und so die Stimmung des Abends noch intensiver macht. Die Kombination aus berührendem Text, live gespielter Musik und der stimmungsvollen Kulisse des Schlossbergs macht den Abend zu einem besonderen Erlebnis. Genießen auch Sie die Lesung mit einem guten Glas Wein in entspannter Atmosphäre!“, ermuntert Cindy Heinkel alle Genussmenschen, am 28. August auf den Schlossberg zu kommen.

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Sonneberger Lesesommer: Sumbarch mit Zumba-Feeling

12.05.2026 12:55 Sonneberger Lesesommer Sumbarch mit Zumba-Feeling

Der Sonneberger Lesesommer hat traurig begonnen. Und fröhlich. Auf jeden Fall poetisch. Den Gästen in der Bibliothek hat es gefallen.

Die Buchhandlung Sonneberg organisiert einen Büchertisch mit Signierstunde. Die Veranstaltung beginnt um 19 Uhr und kostet zwölf Euro, die Eintrittskarten sind in der Buchhandlung und in der Stadtbibliothek Sonneberg erhältlich.

Der Sonneberger Lesesommer

Im Jahr 2026 feiern gleich drei Sonneberger Kultureinrichtungen besondere Geburtstage. Die Sonneberger Buchhandlung blickt auf 60 Jahre zurück, die Stadtbibliothek feiert ihr 75-jähriges Bestehen und das Stadtarchiv Sonneberg begeht sein 175-jähriges Jubiläum. Aus diesem Anlass wurde ein mehrmonatiges Literatur- und Kulturformat aufgelegt, welches über die Sommermonate bis in den Oktober hinein Literatur, Geschichte und kreative Begegnungen in die Stadt bringt und für alle Generationen erlebbar macht.

Der Sonneberger Lesesommer hält für Literatur- und Kulturbegeisterte ein tolles Programm mit bekannten Szenegrößen bereit – organisiert von der Stadt Sonneberg mit Bibliothek und Archiv, der Buchhandlung Sonneberg und der Landvolkbildung, gefördert von der Kulturstiftung Thüringen und gesponsert von der VR-Bank Coburg.