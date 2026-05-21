Sonneberger LeseBär: Gemeinschaftsprojekt stärkt frühe Sprachförderung

Der Rotary Club Sonneberg hat gemeinsam mit der Sibylle Abel Stiftungsverein und mit großzügiger Unterstützung der VR-Bank Coburg das Vorleseprojekt „Sonneberger LeseBär“ ins Leben gerufen.
Mit dem „Sonneberger LeseBär“ erhalten alle Kitas Bücherkisten, die Lesefreude wecken und Eltern zum gemeinsamen Vorlesen anregen.
Der Rotary Club Sonneberg hat gemeinsam mit der Sibylle Abel Stiftungsverein und mit großzügiger Unterstützung der VR-Bank Coburg das Vorleseprojekt „Sonneberger LeseBär“ ins Leben gerufen.
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Ziel ist es, das regelmäßige Vorlesen in den Kindertagesstätten der Stadt sowie in den Familien zu stärken und damit die Sprach- und Wortschatzentwicklung von Kindern im Vorschulalter nachhaltig zu fördern.
Im Rahmen des Projekts erhalten alle 15 Sonneberger Kindertagesstätten jeweils eine dekorative Bücher-Schatzkiste. Diese ist mit sorgfältig ausgewählten, kindgerechten Büchern ausgestattet und dient zugleich als Sitzgelegenheit für die Kinder.
Die Bücher stehen nicht nur für das Vorlesen in den Einrichtungen zur Verfügung, sondern können auch ausgeliehen und mit nach Hause genommen werden. Dadurch sollen Eltern, Großeltern und weitere Bezugspersonen aktiv zum gemeinsamen Lesen motiviert werden.
Hintergrund der Initiative ist die Erkenntnis, dass Vorlesen weit mehr ist als eine schöne Freizeitbeschäftigung: Es fördert Sprache, Konzentration, Fantasie und emotionale Entwicklung und legt wichtige Grundlagen für das spätere Lesenlernen.
Digitale Medien können das persönliche Vorlesen nicht ersetzen – denn sie beantworten keine Fragen, erklären keine unbekannten Wörter und schaffen nicht die Nähe, die beim gemeinsamen Lesen entsteht.
Unterstützt wurde das Projekt bei der Auswahl der Bücher von Juliane Strauß, Leiterin der Sonneberger Buchhandlung.
Darüber hinaus wollen sich die Mitglieder des Rotary Clubs Sonneberg und des Sibylle Abel Stiftungsvereins aktiv einbringen und künftig selbst in den Kindertagesstätten vorlesen. So soll der „Sonneberger LeseBär“ langfristig wirken und das Vorlesen dauerhaft stärken.
Die feierliche Übergabe der 15 Bücher-Schatzkisten findet am Freitag, 26. Juni statt. Eingeladen sind die Leiterinnen und Leiter der Kindertagesstätten, die Projektpartner, Unterstützerinnen und Unterstützer sowie Vertreterinnen und Vertreter der örtlichen Presse.
Mit dem Projekt leisten Rotary Club Sonneberg, Sibylle Abel Stiftungsverein und VR-Bank Coburg einen konkreten Beitrag zur frühkindlichen Bildung in Sonneberg und wecken bei Kindern die Freude an Büchern, Geschichten und Sprache.