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  6. Bücher-Schatzkisten wecken Lust aufs Lesen

„Sonneberger LeseBär“ Bücher-Schatzkisten wecken Lust aufs Lesen

Die Initiative „Sonneberger LeseBär“ schafft neue Anreize zum Vorlesen. Kitas und Familien sollen gemeinsam die Freude am Lesen entdecken.

„Sonneberger LeseBär“: Bücher-Schatzkisten wecken Lust aufs Lesen
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Buchhändlerin Juliane Strauß las den Kindern aus dem Buch „Tafiti – Ab durch die Wüste: Das Vorlesebuch zum Kinofilm“ vor. Foto: Carl-Heinz Zitzmann

Mit der feierlichen Übergabe von 15 Bücher-Schatzkisten in der Kindertagesstätte „Köppelsdorfer Kinderwelt“ ist am Freitag, 26. Juni, das neue Vorleseprojekt „Sonneberger LeseBär“ offiziell gestartet.

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Das Gemeinschaftsprojekt des Rotary Clubs Sonneberg, des Sibylle Abel Stiftungsvereins und der VR-Bank Coburg soll die Lese- und Sprachförderung von Kindern im Vorschulalter nachhaltig stärken.

Zur offiziellen Übergabe am Freitagmorgen waren auch Sonnebergs Bürgermeister Heiko Voigt, Rechtsanwalt Klaus Schippel – 33 Jahre lang tätig bei der VR Bank Coburg im Vorstand, zuletzt als Aufsichtsratsvorsitzender – sowie Generalbevollmächtigter Michael Forkel von der VR-Bank vor Ort. Letzter hatte einen Scheck in Höhe von 5000 Euro im Gepäck.

Die VR Bank Coburg - vertreten durch den Generalbevollmächtigten Michael Forkel (rechts) - stellt dem Projekt 5000 Euro zur Verfügung. Darüber freuen sich auch Sonneberg Bürgermeister Heiko Voigt (links) sowie Rechtsanwalt Klaus Schippel, der 33 Jahre bei der VR Bank Coburg im Vorstand tätig war, zuletzt in der Funktion des Aufsichtsratsvorsitzenden. Foto: Carl-Heinz Zitzmann

Gemeinsam stellten sie das neue Angebot vor, das künftig allen 15 Kindertagesstätten im Stadtgebiet Sonneberg zugutekommen wird.

Jede Einrichtung erhält eine dekorative Bücher-Schatzkiste, die nicht nur Stauraum für Bücher bietet, sondern gleichzeitig als Sitzmöglichkeit für die Kinder genutzt werden kann. Die Kisten sind mit einer Auswahl sorgfältig ausgesuchter, altersgerechter Kinderbücher ausgestattet.

Blick auf die Sonneberger Lesebär Kiste. Insgesamt 15 Kisten wurden am Freitag verteilt. Foto: Carl-Heinz Zitzmann

Ziel des Projekts ist es, das Vorlesen sowohl in den Kindertagesstätten als auch im familiären Umfeld zu fördern. Die Bücher können deshalb von den Kindern mit nach Hause genommen werden, um Eltern, Großeltern und andere Bezugspersonen zum gemeinsamen Lesen und Vorlesen anzuregen.

Bei der Zusammenstellung der Bücher wurde das Projekt fachkundig von Juliane Strauß, Leiterin der Sonneberger Buchhandlung, begleitet. Sie sorgte dafür, dass die Auswahl vielfältige und kindgerechte Geschichten umfasst, die die Fantasie der Kinder anregen und ihren Wortschatz erweitern.

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Für einen besonderen Höhepunkt der Veranstaltung sorgte Juliane Strauß selbst mit einer Vorlesestunde. Sie las den Kindern aus dem Buch „Tafiti – Ab durch die Wüste: Das Vorlesebuch zum Kinofilm“ von Julia Boehme vor. Begeistert verfolgten die Kinder die Abenteuer des Erdmännchens Tafiti, das sich auf eine spannende Reise durch die Savanne begibt, um seinen Großvater Opapa zu retten.

Ein weiteres Merkmal des Projekts ist das eigens entwickelte Logo des „Sonneberger LeseBär“. Gestaltet wurde es von Gabriele Preuße, Mitglied des Sibylle Abel Stiftungsvereins, und verleiht dem neuen Vorleseprojekt ein unverwechselbares Erscheinungsbild.

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Mit dem „Sonneberger LeseBär“ setzen die beteiligten Partner ein deutliches Zeichen für frühe Bildung und Leseförderung. Durch den einfachen Zugang zu Büchern und die Einbindung der Familien soll bei den Kindern langfristig die Freude am Lesen geweckt und ihre sprachliche Entwicklung unterstützt werden.

Die 15 Bücher-Schatzkisten werden künftig in den Sonneberger Kindertagesstätten dazu beitragen, Geschichten lebendig werden zu lassen und die Lust auf Bücher schon bei den Jüngsten zu fördern.