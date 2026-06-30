„Sonneberger LeseBär“: Bücher-Schatzkisten wecken Lust aufs Lesen

Für einen besonderen Höhepunkt der Veranstaltung sorgte Juliane Strauß selbst mit einer Vorlesestunde. Sie las den Kindern aus dem Buch „Tafiti – Ab durch die Wüste: Das Vorlesebuch zum Kinofilm“ von Julia Boehme vor. Begeistert verfolgten die Kinder die Abenteuer des Erdmännchens Tafiti, das sich auf eine spannende Reise durch die Savanne begibt, um seinen Großvater Opapa zu retten.