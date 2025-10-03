Sonneberger Kneipenfest Hunderte feierten in der Innenstadt

Mit großer Begeisterung ist am Donnerstagabend das Kneipenfest Sonneberg 2025 über die Bühne gegangen. Bereits ab 18 Uhr füllten sich die teilnehmenden Locations, und die gesamte Innenstadt verwandelte sich in eine lebendige Feiermeile.
Volle Lokale, lange Schlangen und beste Stimmung: Beim ersten Kneipenfest verwandelte sich Sonnebergs Innenstadt in ein einziges Feierparadies. Der Organisator zieht Bilanz.
Besonders erfreulich: Das Fest zog ein bunt gemischtes Publikum an. Viele Vereine nutzten den Abend für ein gemeinsames Treffen, Freundesgruppen zogen zusammen durch die Stadt, ebenso waren Paare und Familien unterwegs. So wurde das Kneipenfest zu einem Treffpunkt für alle Generationen – von jungen Erwachsenen bis hin zu älteren Gästen.
Auch die teilnehmenden Gastronomen zogen ein durchweg positives Fazit. Die Nachfrage war riesig, vielerorts bildeten sich lange Schlangen an den Ausschänken, und die Lokale waren über Stunden gut gefüllt.
Sven Beirich vom Kaiser Friedrich berichtet begeistert: „Wir hatten unser Lokal den ganzen Abend über voll – von 19 Uhr bis Mitternacht waren fast alle Plätze besetzt. Viele Gäste sind mehrfach von einer Kneipe zur nächsten gewechselt und haben die Abwechslung sichtlich genossen. Für uns war es ein großartiger Abend, den wir uns unbedingt wieder wünschen.“
Ein weiterer Erfolgsfaktor war der kostenfreie Shuttlebus, der von 18 bis 24 Uhr im Rundkurs unterwegs war. Zahlreiche Besucherinnen und Besucher nutzten das Angebot und freuten sich über die unkomplizierte Möglichkeit, die verschiedenen Orte bequem zu erreichen.
Organisator Matthias Maier zeigt sich hochzufrieden: „Wir freuen uns riesig über die starke Resonanz. Die Besucherzahlen haben unsere Erwartungen übertroffen, die Stimmung war überall großartig. Es war ein Abend voller Musik, Begegnungen und einer lebendigen Innenstadt. Für das nächste Jahr planen wir, noch mehr Locations einzubeziehen und das Programm weiter auszubauen.“
Nach dieser gelungenen Premiere steht fest: Das Kneipenfest Sonneberg soll auch 2026 wieder stattfinden. Bereits jetzt gibt es erste Gespräche mit Gastronomen, die sich im kommenden Jahr beteiligen möchten.
Das Kneipenfest hat eindrucksvoll gezeigt, wie durch gemeinsame Aktionen Innenstadt und Gastronomie gestärkt und Menschen aus der ganzen Region begeistert werden können.