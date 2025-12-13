Wenn im Landkreis Sonneberg über Judo gesprochen wird, führt kein Weg an einem Namen vorbei: Detlef Ultsch. Geboren am 7. November 1955 auf der Wehd in Sonneberg, aufgewachsen in einfachen Verhältnissen, entwickelte er sich zum ersten deutschen Judo-Weltmeister und später ersten deutschen Doppelweltmeister im Judo. Zu seinem 70. Geburtstag blickt Sonneberg auf ein Lebenswerk zurück, das den Judosport national und international geprägt hat.
Sonneberger Judoka Motivator für Generationen
Christoph Zeh 13.12.2025 - 15:00 Uhr