Wenn im Landkreis Sonneberg über Judo gesprochen wird, führt kein Weg an einem Namen vorbei: Detlef Ultsch. Geboren am 7. November 1955 auf der Wehd in Sonneberg, aufgewachsen in einfachen Verhältnissen, entwickelte er sich zum ersten deutschen Judo-Weltmeister und später ersten deutschen Doppelweltmeister im Judo. Zu seinem 70. Geburtstag blickt Sonneberg auf ein Lebenswerk zurück, das den Judosport national und international geprägt hat.